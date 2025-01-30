У центрі Рівного водій проігнорував хвилину мовчання та отримав штраф
- У Рівному водій Volkswagen Passat проігнорував хвилину мовчання, не зупинившись у центрі міста.
- Згодом правоохоронці знайшли порушника, на 30-річного чоловіка винесли постанову за фактом проїзду на заборонний жест регулювальника.
У Рівному водій проігнорував вимогу про зупинку руху під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста. За це чоловік отримав штраф від правоохоронців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області. Правоохоронці також опублікували відео порушення.
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Водій не зупинився під час хвилини мовчання
В поліції розповіли, що о 09:00 за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам'яті полеглих на війні.
Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух,
– йдеться в публікації.
Однак після закінчення хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. Ним виявився 30-річний чоловік, на якого винесли постанову за фактом проїзду на заборонний жест регулювальника. За законом, у такому випадку передбачається штраф у розмірі 510 гривень.
Сам водій пояснив патрульним, що він нібито поспішав і тому не зупинився.
Чоловік проігнорував хвилину мовчання та жест регулювальника: дивіться відео