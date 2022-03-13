У Рівному, Тернополі та на Волині повітряна тривога: всім в укриття
13 березня 2022 , 19:04Читать новость на русском
У Рівному, Тернополі та на Волині оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідна інформація почала з'являтись орієнтовно з 19 до 19:10 13 березня. Зокрема про тривогу повідомили глави ОВА.
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Сирени лунають в Тернополі, Рівному та Волині
Увага! Повітряна тривога. Всім в укриття,
– повідомила влада.
Людей закликають перебувати у сховищах до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги.
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