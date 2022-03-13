У Рівному, Тернополі та на Волині повітряна тривога: всім в укриття

13 березня 2022 , 19:04
Читать новость на русском

У Рівному, Тернополі та на Волині оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.

Відповідна інформація почала з'являтись орієнтовно з 19 до 19:10 13 березня. Зокрема про тривогу повідомили глави ОВА. 

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени лунають в Тернополі, Рівному та Волині

Увага! Повітряна тривога. Всім в укриття,
– повідомила влада.  

Людей закликають перебувати у сховищах до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. 

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська