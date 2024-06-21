У Рівному п'яний водій їхав "задом" по пішохідному переходу й не тільки

У Рівному водій проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснював небезпечні маневри. Як з'ясувалося, він був у стані алкогольного сп'яніння.

Так, під час огляду алкотестер показав 2,48 проміле. На водія склали протокол і винесли постанову, авто забрали на арештмайданчик.

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У Рівному затримали нетверезого водія

Про те, що чоловік проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснював небезпечні маневри, патрульним повідомив небайдужий громадянин. Вони одразу вирушили на пошуки.

Уже незабаром авто виявили на вулиці Віталія Магеля, де водій не припиняв свої порушення.

Здійснював рух заднім ходом по пішохідному переходу. Під час спілкування в керманича патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд — результат 2,48 проміле,

– повідомили в Патрульній поліції.

Вміст алкоголю в крові водія, дозволений в Україні, сягає 0,2 проміле.

У Рівному затримали нетверезого водія / Фото Патрульної поліції

На 33-річного водія склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Окрім того, винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Від керування відсторонили, авто евакуювали на арештмайданчик.