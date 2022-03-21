Рівнянин визнав, що передавав росіянам дані про розміщення ЗСУ

Житель Рівного зізнався, що з жовтня 2021 року передавав росіянам інформацію про розташування українських військових у місті. Його було затримано. Зараз він перебуває під вартою.

Затримали 50-річного рівнянина ще 6 березня. Слідство встановило, що він передавав ворогу інформацію про військову частину у Рівному, фіксував рух залізничних потягів, які перевозили техніку Збройних сил України.

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При цьому чоловік діяв не задля фінансової вигоди, а з ідеологічних інтересів.

"З тих матеріалів, що у нас зібрано, вбачається, що він підтримував Росію і бажав її прихід на територію України. Що дивно – свою вину визнає, надав покази, які збігаються з даними кримінального провадження", – розповів прокурор Рівненської обласної прокуратури Володимир Пилипів.

Після затримання рівнянину оголосили підозру у державній зраді. Йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваний перебуває у Рівненському слідчому ізоляторі

21 березня відбулося засідання, на якому розглядали апеляційну скаргу. Чоловік визнав свою вину і відмовився від поданої апеляції.

Згідно із внесеними змінами до статей Кримінального кодексу України, які посилили відповідальність за злочини проти нацбезпеки, 50-річному рівнянину загрожує ув'язнення на термін 15 років або довічне ув'язнення, з обов’язковою конфіскацією всього майна.