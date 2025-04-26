В Амстердамі група підлітків влаштувала різанину на вулиці: є поранені

В Амстердамі, столиці Нідерландів, велика група підлітків завдала важких ножових поранень трьом перехожим на вулиці. Інцидент стався в ніч на 26 квітня, коли в країні відзначають Королівську ніч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання nu.nl.

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Що відомо про різанину в Амстердамі

За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на поліцію, розшукується "група з приблизно 15 юнаків", що втекли з місця події після нападу. Правоохоронці закликають очевидців та тих, хто має відеозаписи інциденту, надати інформацію.

У розшуку залучені всі доступні сили поліції, зокрема й вертолітна група.

26 квітня в Нідерландах відзначають "Помаранчеве свято" – день народження короля. Помаранчевий колір є символом керівної Оранської династії. Напередодні святкувань у містах проходить "Королівська ніч" із численними музичними виступами.

Саме під час одного з таких заходів і стався напад.

Близько 03:20 поліція отримала повідомлення про масову бійку, що переросла у різанину. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили трьох постраждалих та надали їм першу допомогу до приїзду медиків. Постраждалих госпіталізували.

Наразі у слідства немає конкретних зачіпок щодо особистостей нападників. Відомо лише, що розшукувана група складається з юнаків віком приблизно 17 – 18 років "із темним і світлим кольором шкіри".