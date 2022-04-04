Різанина в Бучі – останній цвях у Росію, – Цимбалюк

Росіяни думали, що залишаться в Бучі і ніхто не помітить їхні воєнні злочини. Але нелюдські звірства, які вчинила ворожа армія у цьому містечку – це останній цвях у могилу Росії.

З точки зору здорового глузду, хоча там, де російська нацистська держава його немає, іти і залишити за собою стільки злочинів – це жахіття. Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу.

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А те, що світ побачив в Бучі, Ірпені та інших містах – змінить ставлення до війни в Україні з боку світових лідерів.

Різанина в Бучі – це останній цвях в Російську Федерацію,

– вважає Цимбалюк.

Фактично західний світ за ці 40 днів жорсткої повномасштабної війни Росії проти України уже зрозумів, що нам потрібно більше сучасної зброї. Розмови про це велися.

"Єдиний нюанс, чому ми не маємо права ображатися на європейців, у них настало це розуміння", – зазначив журналіст.

Він пояснив, що це через те, що вони бачать себе на нашому місці і фіксують, що говорять на російських каналах. Особливо про те, що Захід – слабкий і їм буде замало України. Однаково нам доведеться воювати за Україну самотужки.

Цимбалюк про останній цвях у РФ: дивіться відео