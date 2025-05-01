ЗМІ розповіли, хто влаштував різанину на головному вокзалі Гамбруга

На головному вокзалі Гамбурга жінка з ножем напала на людей увечері 23 травня. У результаті постраждали 18 осіб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Zeit.

Дивіться також Теракт на автобусній зупинці в Ізраїлі: чоловік наїхав на пішоходів і протаранив авто поліції

Що відомо про жінку, яка влаштувала різанину у Гамбурзі

Близько 18:00 на платформі між 13 та 14 коліями 39-річна громадянка Німеччини раптово почала хаотично нападати на людей із ножем. Попередньо, жінка діяла самостійно, поліція не вбачає в її діях політичної або терористичної мотивації.

Правоохоронці припускають, що нападниця може мати психічні розлади. Вона не чинила опору під час затримання й наразі перебуває під вартою. Ніж, яким було скоєно напад, вилучено та долучено до матеріалів слідства. Очікується, що сьогодні, 24 травня, суд розгляне питання про обрання їй запобіжного заходу.

За наявною інформацією, внаслідок нападу постраждали 18 людей: четверо отримали поранення, що становлять загрозу для життя, ще шестеро – серйозно травмовані.