Різанина в метро в Токіо: нападник заявив, що хотів "вбити щасливих жінок"
8 серпня 2021 , 05:05Читать новость на русском
Джерело:Sankei
Підозрюваний у нападі на пасажирів поїзда метро в Токіо пояснив свої мотиви. Каже, що "хоче вбивати жінок, які мають щасливий вигляд".
Інцидент трапився уночі проти 6 липня. Тоді постраждали щонайменше 10 осіб, одну дівчину серйозно поранено.
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"Просто хотів вбити багато людей"
За словами чоловіка, "десь 6 років тому відчув, що хоче вбивати жінок, які мають щасливий вигляд".
Неважливо, хто б це був, – я просто хотів вбити багато людей,
– переконує він.
Коротко про напад на пасажирів у метро Токіо
- Чоловік атакував пасажирів біля станції Сейджогакуен на заході Токіо.
- Потім він зістрибнув на рейки і втік. Але за деякий час зайшов до магазину за 5 кілометрів від місця події та здався. Чоловік тоді сказав, що втомився переховуватись.
- За попередніми даними, зловмиснику – приблизно 20 років.