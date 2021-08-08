Різанина в метро в Токіо: нападник заявив, що хотів "вбити щасливих жінок"

Підозрюваний у нападі на пасажирів поїзда метро в Токіо пояснив свої мотиви. Каже, що "хоче вбивати жінок, які мають щасливий вигляд".

Інцидент трапився уночі проти 6 липня. Тоді постраждали щонайменше 10 осіб, одну дівчину серйозно поранено.

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"Просто хотів вбити багато людей"

За словами чоловіка, "десь 6 років тому відчув, що хоче вбивати жінок, які мають щасливий вигляд".

Неважливо, хто б це був, – я просто хотів вбити багато людей,

– переконує він.

Коротко про напад на пасажирів у метро Токіо

Чоловік атакував пасажирів біля станції Сейджогакуен на заході Токіо.

Потім він зістрибнув на рейки і втік. Але за деякий час зайшов до магазину за 5 кілометрів від місця події та здався. Чоловік тоді сказав, що втомився переховуватись.

За попередніми даними, зловмиснику – приблизно 20 років.

Насильницькі злочини в Японії – досить рідкісні. Щоправда, останнім часом тут було кілька випадків нападів із ножем на людей.