У Німеччині чоловік напав з ножем на перехожих і поліцію

У німецькому місті Мерс, що розташоване у землі Північний Рейн-Вестфалія, чоловік напав на перехожих із ножем. Такий інцидент трапляється уже вдруге за тиждень.

26-річний нападник спробував атакувати поліцейських, які приїхали на виклик. Вони були змушені його застрелити. Унаслідок нападу більше ніхто не постраждав.

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Чоловік напав на людей із ножем, вигукуючи погрози

Відомо, що під час нападу молодик вигукував погрози. Чоловік є громадянином Німеччини та поки невідомо, з якою метою вчинив злочин.

Кримінальна поліція Дуйсбурга сформувала групу розслідування. Наразі з’ясовуються події нападу. Водночас поліцейські не надають іншої інформації.

Нагадаємо, що 23 серпня стався напад із ножем на гостей фестивалю в Золінгені, що розташоване також у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Внаслідок нападу вісім людей було поранено, а трьох вбито. Злочин здійснив 26-річний біженець із Сирії. Відомо, що Федеральна прокуратура розслідує інцидент за підозрою в тероризмі.

Також "Ісламська держава", яка заборонена в багатьох країнах як терористичне угруповання, взяла на себе відповідальність за цей злочин.