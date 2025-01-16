У Словаччині в школі учень влаштував різанину: є двоє загиблих

У четвер, 16 січня, у місті Списька Стара Вес, що на півночі Словаччини, стався інцидент. За попередньою інформацією, у міській гімназії учень здійснив напад з ножем, внаслідок якого є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Aktuality. Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій.

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У словацькій гімназії стався смертельний напад

За даними журналістів, нападник з ножем атакував викладача та двох однокласників. Медики приїхали на виклик до гімназії близько 13:00 за місцевим часом.

Підтверджено дві смерті, один пацієнт – у критичному стані. Кількість інших постраждалих ще уточнюється,

– сказала представниця оперативного центру рятувальних служб Данка Капакова.

У зв'язку з нападом правоохоронці оголосили в розшук 18-річного учня і закликали громадян не намагатися його затримати самостійно, а негайно телефонувати до поліції. Однак невдовзі стало відомо, що поліція вже затримала нападника. Зазначається, що юнак не отримав серйозних поранень під час затримання.

У ЗМІ повідомляють, що нападник був відмінником, який представляв школу на олімпіадах та спортивних змаганнях. Наразі невідомо, що спровокувало юнака на напад.