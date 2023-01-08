На Різдво прикордонники ліквідували 2 десятки вагнерівців в Бахмуті

7 січня, на Різдво, коли Путін оголосив так званий "режим тиші", російські окупанти не припиняли наступу на Бахмутському напрямку. Однак, зазнали втрат.

Прикордонники показали відео уже ліквідованих вагнерівців, які намагались прорвати позиції Сил оборони під час оголошеного ними ж "перемир'я".

Увага Біля Кремінної – важкі бої, росіяни потрохи "просідають", – Гайдай

Прикордонники Луганського загону кожного дня відбивають штурмові дії загарбників в Бахмуті. Ворог кидає великі сили, але тут їх чекає лише смерть.

Атаки не припиняються і на Різдво. У противника 18 "двохсотих", ще понад 20 – "трьохсотих".

Хочу вам показати, що залишилося від наших ворогів, від цих людей, які, найімовірніше, не вірять у Бога, тому навіть у ці святі дні прийшли на наші землі зі зброєю,

– прокоментував ситуацію військовий.

Довідка. Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він мав нібито з 12:00 6 січня і впродовж усього Різдва.

Втім, українська сторона різко відреагувала на брехливі заяви Росії. Так, радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що в Україні почнеться "тимчасове перемир'я" тільки після того, як Росія покине окуповані території.