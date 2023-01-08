Вже 25-та атака: на Різдво Росія повторно обстріляла одну з ТЕС

Російські окупанти знову атакували одну з теплових електростанцій України. На жаль, вороги пошкодили обладнання.

Атака відбулась на Святвечір – 6 січня. У компанії не сказали про яке саме енергетичне підприємство мовиться, проте пояснили, що воно вже зазнавало терористичних обстрілів.

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Що відомо про атаку росіян по ТЕС

На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС,

– повідомили в ДТЕК.

Проте запевнили, що наші енергетики одразу після закінчення атаки почали оперативно ліквідовувати наслідки.

"Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК", – розповіли в компанії.

Там додали, що для безпеки на енергетичних підприємствах перебувають тільки критично важливі співробітники.

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