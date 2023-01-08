Вже 25-та атака: на Різдво Росія повторно обстріляла одну з ТЕС
Джерело:ДТЕК
Російські окупанти знову атакували одну з теплових електростанцій України. На жаль, вороги пошкодили обладнання.
Атака відбулась на Святвечір – 6 січня. У компанії не сказали про яке саме енергетичне підприємство мовиться, проте пояснили, що воно вже зазнавало терористичних обстрілів.
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Що відомо про атаку росіян по ТЕС
На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС,
– повідомили в ДТЕК.
Проте запевнили, що наші енергетики одразу після закінчення атаки почали оперативно ліквідовувати наслідки.
"Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК", – розповіли в компанії.
Там додали, що для безпеки на енергетичних підприємствах перебувають тільки критично важливі співробітники.
Важливі новини про енергетику
- Російські окупанти вже завдали 11 масованих ударів по Україні. За даними енергетиків, протягом 8 січня світло подекуди знову вимикатимуть.
- Зокрема, у Києві та області будуть стабілізаційні відключення, на Львівщині – станом на ранок відключень не застосовували. Детальніше про ситуацію в різних містах читайте за посиланням.
- Ще 6 січня у ДТЕК попередили, що через похолодання світло можуть вимикати не тільки вдень, а і вночі. Зокрема, через збільшення споживання світла через пониження температури.
- Саме тому енергетики звернулись до людей та попросили їх максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії. Адже економія кожної родини може допомогти енергосистемі всієї країни.