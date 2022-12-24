На передовій та в тилу: як українці відзначають Святвечір з усім світом

Цьогоріч українці зустрічають Святвечір, Різдво та інші зимові свята на фоні новин про війну, обстріли та, власне, під звуки сирен та вибухів. Однак, на жаль, ця реальність є звичною для захисників, що уже 8 років борються з агресором.

Усе більше українців починають святкувати Різдво за Григоріанським календарем – тобто 25 грудня – та відмовляються від тієї спадщини, що нам нав'язала Росія. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про те, як відзначають народження Христа громадяни нашої країни на передовій та в тилу.

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Святвечір. Бахмут

Донеччина, зокрема Бахмут, зараз є найгарячішою точною на фронті, однак наші захисники там не забувають про українські традиції. У мережі з'явилось фото військового з Бахмута, на якому видно святковий стіл на Святвечір.

Окрім того, інший захисник написав, що "Святвечір на передовій – це коли замість 12 страв робиш собі 2, змішуючи 2 види мівіни".

Хай якою важкою для українців є війна, ніхто не втрачає надії. Різдво – це свято надії, торжества світла, якому судилося розсіяти темряву й змінити світ. Нехай ми станемо цим світлом,

– зазначив він.

Інша українська захисниця констатувала, що це уже четвертий рік, коли Україна зустрічає Різдво з усім світом – тобто за Новоюліанським або ж Григоріанським календарем, а не в один день вкупі "з двома шизанутими диктатурами, з арміями окупантів".

Тішимося, що дожили на фронті до цього дня. Згадали тих, хто ні, і тепер з нами назавжди в пам'яті,

– написала Ярина Чорногуз.

Українські військові відзначають Святвечір на передовій: дивіться фото зі соцмереж

Українські рятувальники також святкують На телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій з'явились світлини того, як українські рятувальники відзначають Святвечір та Різдво. Голова структури дав свій коментар з цього приводу. Різдво цього року особливе, адже родинне свято більшість наших рятувальників відзначає далеко від сім'ї. Як і наші герої з Донеччини, ми віримо у перемогу і чекаємо, коли зможемо нарешті знову обійняти рідних,

– написав Сергій Крук. У ДСНС також святкують різдвяні свята: дивіться фото Святвечір в тилу: як відзначають це свято звичайні українці З дописів у соціальних мережах цивільних українців зрозуміло, що люди надзвичайно вдячні Збройним Силам, що можуть зустріти це свято з рідними. Власне, користувачі діляться світлинами своїх святкових столів та не втомлюються дякувати українським захисникам. Святкування різдвяних свят на відносно мирних територіях: дивіться фото зі соцмереж Слід сказати, що серед людей є ті, які відверто визнають, що зараз не мають через війну та інші обставини багато грошей, аби відзначити Святвечір та Різдво, як би хотілось. Однак, очевидно, що бюджет – це не головне. Зауважмо! Серед світлин, що ви бачите у цьому матеріалі, є багато фотографій журналістів 24 Каналу. Наша редакція від щирого серця вітає всіх з народженням Христа та бажає спокійних свят, здійснення усіх бажань, зокрема перемоги України в цій війні. Серед світлин, що ви бачите у цьому матеріалі, є багато фотографій журналістів. Наша редакція від щирого серця вітає всіх з народженням Христа та бажає спокійних свят, здійснення усіх бажань, зокрема перемоги України в цій війні. Наостанок ще розповімо про допис, у якому йдеться про те, що, окрім 12 страв, багато кому "доводиться ставити на святковий стіл 12 свічок" через відключення електрики. Власне, тут нічого додати. Українці не втомлюють демонструвати, що зберігають почуття гумору навіть у такі важкі часи.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, які існують традиції та символи пов'язані з Різдвом. Про це ви можете детально прочитати у цьому матеріалі.



Традиції на Святвечір / Картинка 24 Каналу