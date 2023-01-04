Різдвяне богослужіння Епіфаній проведе в Успенському соборі Лаври: звідти видворили УПЦ МП

Богослужіння з нагоди Різдва Христового Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Лаври. На це церква отримала відповідний дозвіл.

Божественну літургію Епіфаній здійснить 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Нагадаємо, що Паша Мерседес та інші представники УПЦ не мають доступу до українських святинь.

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Як проходитиме служба

Після отримання відповідного дозволу в ПЦУ вирішили повідомити вірних та громадськість, що богослужіння розпочнеться о 9 годині ранку.

Запрошуємо українських вірних до спільної молитви. Просимо стежити за додатковими оголошеннями,

– йдеться у повідомленні.

Варто додати, що напередодні міністр культури Олександр Ткаченко чітко дав зрозуміти, що оренду приміщень Лаври для представників ворожої єпархії не продовжать.

Невдовзі дати святкування Різдва можуть змінитися, адже глави УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря. Предстоятелі церков створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар. Священники дійшли висновку, що розбіжності між католицьким та православним календарями призводять до труднощів перед Різдвом та Великоднем.

Що цьому передувало