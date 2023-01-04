Різдвяне богослужіння Епіфаній проведе в Успенському соборі Лаври: звідти видворили УПЦ МП
Джерело:Михайло Омелян
Богослужіння з нагоди Різдва Христового Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Лаври. На це церква отримала відповідний дозвіл.
Божественну літургію Епіфаній здійснить 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Нагадаємо, що Паша Мерседес та інші представники УПЦ не мають доступу до українських святинь.
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Як проходитиме служба
Після отримання відповідного дозволу в ПЦУ вирішили повідомити вірних та громадськість, що богослужіння розпочнеться о 9 годині ранку.
Запрошуємо українських вірних до спільної молитви. Просимо стежити за додатковими оголошеннями,
– йдеться у повідомленні.
Варто додати, що напередодні міністр культури Олександр Ткаченко чітко дав зрозуміти, що оренду приміщень Лаври для представників ворожої єпархії не продовжать.
Невдовзі дати святкування Різдва можуть змінитися, адже глави УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря. Предстоятелі церков створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар. Священники дійшли висновку, що розбіжності між католицьким та православним календарями призводять до труднощів перед Різдвом та Великоднем.
Що цьому передувало
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який більш відомий як Паша "Мерседес", заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступу до головних храмів лаври.
- Він російською повідомив, що російських попів можуть позбавити доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.
- Паша "Мерседес" записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Володимира Зеленського "захистити" УПЦ МП.
- 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- Водночас наразі Лавра не переходила до ПЦУ. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уточнив, що перехід Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим.
- Данілов відреагував на скиглення митрополита УПЦ Павла Лебедя, який просив Зеленського "захистити" церкву. Він зазначив, якщо священники справді не мають ніякого відношення до Росії і хочуть справедливості, то їм потрібно заявити, що Путін сатана.