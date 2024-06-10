Кадиров заявив про "захоплення" Рижівки на Сумщині: місцева влада прокоментувала

Рамзан Кадиров заявив, що полк "Ахмат-Чечня" нібито окупував селище Рижівка Сумської області. Глава Чечні заявив, що населений пункт буцімто "взяли" за 3 дні, втім, місцева влада спростувала вкиди російської пропаганди.

Про це Кадиров заявив у мережі. На вкид російської пропаганди вже відреагувала місцева влада Білопільської громади, де розташована Рижівка, передає 24 Канал.

Важливо У росіян є 150 – 200 тисяч резерву, вони можуть спробувати прорвати кордон деінде

Кадиров заявив про захоплення Рижівки

Кадиров пізно ввечері 9 червня опублікував пост у мережі, в якому стверджував, що полк "Ахмат-Чечня" буцімто "взяв" за 3 дні населений пункт Рижівка Сумської області. Путінський посіпака також почав вихвалятися, що нібито "так буде і з іншими територіями".

Бійці полку "АХМАТ-Чечня" під командуванням дорогого брата Асламбека Салієва спільно з військовослужбовцями інших російських підрозділів провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт. Це село Рижівка, яке розташоване на кордоні з Курською областю,

– стверджує Кадиров.

Глава Чечні також опублікував відео буцімто з Рижівки й заявив, що "українська сторона зазнала значних втрат під час масштабних спланованих наступальних дій".

Місцева влада спростувала заяви Кадирова

Голова Білопільської громади Юрій Зарко в коментарі Суспільному наголосив, що російських військових у Рижівці на Сумщині немає. Зарко також додав, що у Рижівці станом на 22 травня 2024 року залишалося усього 7 людей.

Що відомо про село Рижівка Село Рижівка розташоване в Сумській області на кордоні з Росією. Невелике село нині залишилося майже без людей, адже Рижівка – усього за 2 кілометри від Курської області й межує з російським Тьоткіно. У населеному пункті вже давно немає світла, інтернету, а дорога, яка йде вздовж російського кордону, замінована. Село настільки близько межує з країною-агресоркою, що навіть має спільну вулицю.

Дивіться на карті, де розташована Рижівка Сумської області

В DeepState прокоментували ситуацію в Рижівці

Аналітики DeepState наголосили, що від 2022 року ситуація в Рижівці незмінна. ЯК пишуть у мережі, до населеного пункту регулярно заходили російські ДРГ, а село – фактично є "сірою зоною".

Коментуючи відео, яке опублікував Кадиров, аналітики наголосили, що це могло відбутися в будь-який інший день, адже Рижівка через географічне розташування фактично межує з російським Тьоткіно.

Проблема Рижівки – географічна. Село за річкою і фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно. Великої доцільності кидати туди сили – немає, адже треба контролювати й Тьоткине в такому разі. Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію – планує. Чи зробить він це – покаже час. І якби там не було, але Сили Оборони мають бути готові й подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок,

– заявили в DeepState.