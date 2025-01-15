Над аеропортом Риги помітили невідомі дрони

У Латвії невідомі безпілотники кружляли над міжнародним аеропортом "Рига". Через це у повітряному просторі тричі доводилося запроваджувати обмеження на польоти.

Інцидент стався 13 січня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Невідомі дрони кружляли над латвійським аеропортом

На території міжнародного аеропорту "Рига" 13 січня літали невідомі безпілотники. Через це Агентство цивільної авіації Латвії звернулося до Держполіції та Служби держбезпеки з проханням розслідувати можливі загрози цивільній авіації.

Через активність дронів невідомого походження у повітряному просторі Латвії тричі запроваджували короткочасні обмеження на польоти. Повідомляється, що БпЛА становили серйозну загрозу для польотів цивільної авіації.

Так, через обмеження до інших аеропортів довелося перенаправляти три літаки:

рейс авіакомпанії airBaltic Софія – Рига перенаправили до Вільнюса,

рейс авіакомпанії Wizzair Кутаїсі – Рига довелося перенаправити до Вільнюса,

рейс компанії Finnair Гельсінкі – Рига повернули назад до Гельсінкі.

Скільки саме дронів було над аеропортом – невідомо. У мережі лише повідомляють, що їх біло більше, ніж один.

Через невідомі БпЛА рейси затримувалися і вилітали із запізненням. Нині Агенство цивільної авіації звернулося до Держполіції та Служби держбезпеки Латвії, аби вони розслідували можливі загрози цивільній авіації.

Варто наголосити, що невідомі дрони помічають і над важливими об'єктами в інших країнах. До прикладу, у грудні над промисловими об'єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні кілька тижнів літають невідомі безпілотники. Попри інтенсивні пошуки, знайти місце, звідки запускаються ці БпЛА, й досі не вдалося.

3 січня невідомі дрони помітили над портом Кеге у Данії. Так, над інфраструктурним об'єктом кружляло 20 БпЛА невідомого походження. Наразі поліція розслідує ці інциденти.