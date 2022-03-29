Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без бойових дій, – дії окупантів у Чорнобилі

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18 години 29 березня 2022 року.

Згідно з наданою інформацією, використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо.

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У Генштабі зазначили, що відбувається це через неможливість ЗСУ вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

"Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим", – додали у повідомленні.

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