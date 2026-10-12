Не хочу вірити, – Флеш відреагував на ризик припинення передачі розвідданих США

США погрожують Україні припинити надавати розвідувальні дані, якщо удари по НПЗ Росії продовжуватимуться. Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував ризик цього.

Свою думку він висловив у своєму телеграм-каналі.

Що "Флеш" думає про погрози США

"Флеш" зазначив, що США надають Україні найрізноманітнішу розвідувальну інформацію.

Однією зі складових цієї інформації є повідомлення про запуски та підготовку до запуску балістичних ракет.

Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб люди мали час сховатися в укриття. Можете називати мене оптимістом, але я не вірю (не хочу вірити), що США залишать нас без цієї інформації. Адже йдеться про виживання мирних людей,

– зауважив Бескрестнов.

До слова, іноземні ЗМІ дізналися, що представники Білого дому особисто дзвонили Драпатому й Палісі із погрозами обмежити підтримку України через атаки на НПЗ Росії.

Американці наголошували українській стороні, що США є надійним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані, тому Україні не варто вдаватися до дій, що шкодять американським споживачам.