Ризиків не бачу, – Ситник про зміни в НАБУ через новий закон

Володимир Зеленський 8 листопада підписав закон про статус НАБУ. Попри певні зміни для відомства, жодних ризиків для його незалежності наразі немає.

Таку позицію озвучив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу. За його словами, немає ризиків ні для директора НАБУ, ні для самого відомства.

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"Ті гарантії, які були до цього, фактично збережені в новому законі. Ризиків для незалежності директора НАБУ та самого Антикорупційного бюро ми зараз не вбачаємо", – запевнив Ситник.

Що змінилося для НАБУ

Ситник назвав 2 найважливіші моменти, що вписали у новий закон:

процедура звільнення і призначення директора;

зміна статусу НАБУ.

"НАБУ стає не правоохоронним органом, як це було раніше записано у законі, а центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом", – пояснив директор відомства.

Ситник прокоментував закон про статус НАБУ: дивіться відео

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