Ризиків не бачу, – Ситник про зміни в НАБУ через новий закон
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 8 листопада підписав закон про статус НАБУ. Попри певні зміни для відомства, жодних ризиків для його незалежності наразі немає.
Таку позицію озвучив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу. За його словами, немає ризиків ні для директора НАБУ, ні для самого відомства.
До теми "Гарантуватиме незалежність органу": Зеленський підписав закон про НАБУ
"Ті гарантії, які були до цього, фактично збережені в новому законі. Ризиків для незалежності директора НАБУ та самого Антикорупційного бюро ми зараз не вбачаємо", – запевнив Ситник.
Що змінилося для НАБУ
Ситник назвав 2 найважливіші моменти, що вписали у новий закон:
- процедура звільнення і призначення директора;
- зміна статусу НАБУ.
"НАБУ стає не правоохоронним органом, як це було раніше записано у законі, а центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом", – пояснив директор відомства.
Ситник прокоментував закон про статус НАБУ: дивіться відео
Закон про НАБУ: що відомо
- Законопроєкт створили, аби внести важливі зміни до закону про НАБУ.
- Документ схвалили 19 жовтня 304 народні депутати.
- Президент України назвав це "важливим кроком для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури".
- Закон набув чинності вчора, 9 листопада.