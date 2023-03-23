Різке потепління до +20: де в Україні очікувати майже літньої погоди

В Україні найближчими днями очікують суттєве потепління. Температура повітря підніметься майже до літніх показників.

Уже сьогодні, 23 березня максимальна температура повітря в Україні становитиме +12...18°С, а на Заході місцями потепліє до +20°С. Найближчим часом очікується також багато сонця.

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До кінця березня очікується переважання дуже теплої погоди, навіть у нічний час температурні показники будуть вищими за 0 °С, а середньодобова температура перевищить норму на 5–10 градусів.

Подекуди не виключені нові добові рекорди максимальної температури повітря.

Погода в Україні

23 і 24 березня у більшості областей України істотних опадів не очікується на фоні поля підвищеного атмосферного тиску.

Вітер переважно Південного та Південно-Західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...9°С, удень +12...17°С, у Південних областях місцями +18...22°С.



Прогноз погоди на 23 березня / Скриншот Укргідрометцентр

Проте із наступного тижня, орієнтовно з 28 – 29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса.