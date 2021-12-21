Різкий спалах: на COVID за добу захворіли понад 6 тисяч українців
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 20 грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед хворих 390 дітей та 180 медичних працівників.
Добова статистика
На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.
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Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб. Найбільше хворих виявили у столиці.
Темпи тестування в країні:
За учора в Україні провели 71 319 тестувань на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 28 652,
- методом ІФА – 6 594,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 073.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 532 593 тестування методом ПЛР.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності
- Станом на 21 грудня в Україні зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19.
- 3 357 405 пацієнтів вже одужали.
- Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу