Різкий спалах: на COVID за добу захворіли понад 6 тисяч українців

За попередню добу, 20 грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед хворих 390 дітей та 180 медичних працівників.

Добова статистика

На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

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Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб. Найбільше хворих виявили у столиці.

Темпи тестування в країні:

За учора в Україні провели 71 319 тестувань на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 28 652,

методом ІФА – 6 594,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 073.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 532 593 тестування методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності

Станом на 21 грудня в Україні зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19.

3 357 405 пацієнтів вже одужали.

Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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