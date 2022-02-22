Різкий стрибок: за добу в України виявили понад 24 тисячі COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них – 2 455 дітей та 665 медпрацівників.
Водночас за минулу добу кількість госпіталізованих зменшилась – 1 553 хворих потрапили до лікарень.
Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19
На жаль, померли за цей самий період 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб.
Темпи тестування
За минулу добу зробили 96 972 тестувань, з яких:
- 39 762 – методом ПЛР;
- 4 890 – методом ІФА;
- 52 320 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 4193;
- Вінницька область – 490;
- Волинська область – 835;
- Дніпропетровська область – 2159;
- Донецька область – 1366;
- Житомирська область – 540;
- Закарпатська область – 415;
- Запорізька область – 1393;
- Івано-Франківська область – 164;
- Київська область – 1149;
- Кіровоградська область – 488;
- Луганська область – 518;
- Львівська область – 821;
- Миколаївська область – 1255;
- Одеська область – 1664;
- Полтавська область – 1490;
- Рівненська область – 659;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 438;
- Харківська область – 588;
- Херсонська область – 765;
- Хмельницька область – 533;
- Черкаська область – 1105;
- Чернівецька область – 276;
- Чернігівська область – 574.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.
Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу