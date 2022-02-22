Різкий стрибок: за добу в України виявили понад 24 тисячі COVID-хворих

За минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них – 2 455 дітей та 665 медпрацівників.

Водночас за минулу добу кількість госпіталізованих зменшилась – 1 553 хворих потрапили до лікарень.

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На жаль, померли за цей самий період 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб.

Темпи тестування

За минулу добу зробили 96 972 тестувань, з яких:

39 762 – методом ПЛР;

4 890 – методом ІФА;

52 320 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.

Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу