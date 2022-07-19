У різних районах Харкова і області чули вибухи
Ввечері 19 липня у Харкові дуже гучно – лунають звуки вибухів. Радимо місцевим жителям бути обережними та не покидати укриття.
Зауважимо, що близько 19:23 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Приблизно за 10 хвилин у Харкові пролунали звуки вибухів.
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Небо над Салтівкою затягнулось димом
Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Салтівки. Там видно клуби диму.
Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Проте, за попередньою інформацією, це "відльоти". Офіційного коментаря від місцевої влади поки що немає.
Яка ситуація на Харківщині
Мирне населення Харківщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів:
- Сьогодні зранку ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення – їх госпіталізували до медичних установ. Ще 1 жінка поранена через ранкові обстріли Циркунів.
- О 3 годині ночі росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 ранку окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, спалахнули пожежі.
- Впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На полях пшениці спалахнули 2 пожежі.
- У Харківському районі внаслідок обстрілів спалахнув медичний заклад. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі дислокуватися з місця пожежі, тож загасити вдалося лише з третьої спроби.
- Загалом продовж доби на Харківщині з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. На жаль, через отримані травми загинув 75-річний чоловік.
- У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки.
Іноді росіяни намагаються йти в наступ на Харківському напрямку
Вчора окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили. Також ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася й окупанти відступили з втратами.
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