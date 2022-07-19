У різних районах Харкова і області чули вибухи

Ввечері 19 липня у Харкові дуже гучно – лунають звуки вибухів. Радимо місцевим жителям бути обережними та не покидати укриття.

Зауважимо, що близько 19:23 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Приблизно за 10 хвилин у Харкові пролунали звуки вибухів.

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Небо над Салтівкою затягнулось димом

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Салтівки. Там видно клуби диму.

Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Проте, за попередньою інформацією, це "відльоти". Офіційного коментаря від місцевої влади поки що немає.

Яка ситуація на Харківщині

Мирне населення Харківщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів:

Сьогодні зранку ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення – їх госпіталізували до медичних установ. Ще 1 жінка поранена через ранкові обстріли Циркунів.

О 3 годині ночі росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 ранку окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, спалахнули пожежі.

Впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На полях пшениці спалахнули 2 пожежі.

У Харківському районі внаслідок обстрілів спалахнув медичний заклад. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі дислокуватися з місця пожежі, тож загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом продовж доби на Харківщині з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. На жаль, через отримані травми загинув 75-річний чоловік.

У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки.

Іноді росіяни намагаються йти в наступ на Харківському напрямку

Вчора окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили. Також ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася й окупанти відступили з втратами.

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