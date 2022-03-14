Різниця у 10 днів: на Яворівському полігоні загинув брат полеглого Героя Василя Вишиваного

На Яворівському полігоні загинув Кирило Вишиваний. Це старший брат Василя Вишиваного, який поліг у боях за Україну 4 березня, тобто 10 днів тому.

Про це в соцмережах повідомила кохана Василя Мар'яна. Вона зазначила, що ще вчора розмовляла з Кирилом, він її підтримував, а потім знову трапилась біда.

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Кирило був на полігоні, коли його обстріляли росіяни. Він довго не вихожив на зв'язок, а потім рідним повідомили трагічну звістку.

Мати втратила двох синів

Мар'яна каже, що мати хлоців за 10 днів втратила двох синів. Вона ще говорила старшому "Кирилко, я тепер тебе буду любити за двох. Ти в мене один синочок залишився".

Як мамуся має це пережити...Двох синів поховати. Двох, яких леліла, плекала,

– пише дівчина.

Вона також розповіла, що в Кирила залишилась дружина та донечка, якій всього пів року. Чоловік дуже її любив.

У війні загинули 2 рідних брати / Фото з інстаграму Мар'яни Лопушанської:

Загибель Василя

Василь Вишиваний приєднався до лав ЗСУ у 2014 році. За участь в АТО був нагороджений відзнакою президента та подяками від командування. Цього разу теж пішов захищати Україну, а 4 березня, на жаль, загинув.

Кохана Василя досі не може в це повірити. Вона пише, що так не мало статись, він мав повернутись живим.

Ця клята, нікому не потрібна війна забрала у мене найдорожче,

– написала Мар'яна.