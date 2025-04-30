Крим майже повністю "осліп": у Саках, ймовірно, знешкодили РЛС до С-400

Сили оборони завдали удару по російській радіолокаційній станції в Криму. Це викликало серйозне занепокоєння серед окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про знищену РЛС у Криму

Окупаційні війська в Криму серйозно занепокоєні після нещодавньої атаки на півострів. В "Атеш" розповіли, що 25 квітня поблизу населеного пункту Саки Сили оборони України знищили російську РЛС 96Л6Е.

До слова, у Telegram-каналі "Свідки падіння Моста" показали фото ураженої РЛС у Саках.

У Саках уразили РЛС 96Л6Е / Фото "Свідків падіння Моста"

Що таке РЛС

РЛС – це радіолокаційна станція. Вона використовується для виявлення, відстеження та ідентифікації об'єктів, переважно у повітрі, за допомогою радіохвиль. У військовій сфері РЛС слугують, зокрема, для виявлення літаків, ракет, безпілотників і наведення засобів ППО.

За інформацією агентів руху спротиву, російські військові переконані, що Сили оборони націлені на придушення систем радіоелектронної боротьби на півострові, щоб підготуватися до майбутнього масованого удару по ключових військових об’єктах Росії в Криму.

Щоб цьому протидіяти загарбники намагаються оперативно приховувати залишки техніки, аби уникнути нових ударів.

Додамо, що сьогодні, 30 квітня, вдень у Криму знову оголошували повітряну тривогу. Окупанти заявляли про можливість пусків ракет Storm Shadow в напрямку Криму.