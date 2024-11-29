ГУР знищило російську РЛС "Подльот": які можливості втратив ворог

Українські розвідники знищили російський радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот". Це – цінна система, яку окупантам буде складно відновити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, прокоментувавши знищення РЛС "Подльот" в тимчасово окупованому Криму. Відомо, що орієнтовна вартість цієї системи – близько 5 мільйонів доларів.

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Що відомо про знищену РЛС

Як наголосив Світан, більшість елементної бази до цієї РЛС росіяни закуповують за кордоном. Тут надзвичайно дорогий локатор. Якщо його вивести з ладу – відновити буде складно.

Дуже дорогий локатор. ГУР знайшли правильну больову точку окупантів, адже відновити цю РЛС фактично неможливо. Вона давала окупантам додаткову інформацію по цілях, які летять на малих та гранично малих висотах,

– сказав Світан.

Вивести з ладу РЛС "Подльот" можна у різний спосіб. Якщо є можливість бути поруч з цією системою, то її можна просто спалити. Також її реально вивести з ладу за допомогою FPV-дрона.

Дрон за 500 доларів та певний боєзапас може вивести з ладу цю РЛС майже назавжди,

– підкреслив Світан.