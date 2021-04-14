РНБО готується до нового засідання, – ЗМІ

На четвер, 15 квітня, заплановане засідання Ради нацбезпеки і оборони. На ньому, найімовірніше, планують розглянути стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Принаймні таку інформацію оприлюднили у ЗМІ. За даними джерел, план засідання наразі ще формується.

Тим часом Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з Україною

Тим часом на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Відтак, на найближчому засіданні її мають розглянути

Що це за стратегія

Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку оборонно-промислового комплексу. З урахуванням усіх актуальних загроз, пише у своєму телеграмі голова уряду Денис Шмигаль.

Серед важливих акцентів стратегії:

запровадження стандартів НАТО,

корпоратизація підприємств ОПК,

імпортозаміщення критичних матеріалів,

підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.

В уряді прагнуть, аби ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з експертами.

Затвердження такої Стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва,

– написав Шмигаль.

Минуле засідання РНБО