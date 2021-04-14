РНБО готується до нового засідання, – ЗМІ

На четвер, 15 квітня, заплановане засідання Ради нацбезпеки і оборони. На ньому, найімовірніше, планують розглянути стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.
Джерело:"Українська правда"
Принаймні таку інформацію оприлюднили у ЗМІ. За даними джерел, план засідання наразі ще формується.
Тим часом Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з Україною
Тим часом на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Відтак, на найближчому засіданні її мають розглянути
Що це за стратегія
Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку оборонно-промислового комплексу. З урахуванням усіх актуальних загроз, пише у своєму телеграмі голова уряду Денис Шмигаль.
Серед важливих акцентів стратегії:
- запровадження стандартів НАТО,
- корпоратизація підприємств ОПК,
- імпортозаміщення критичних матеріалів,
- підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.
В уряді прагнуть, аби ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з експертами.
Затвердження такої Стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва,
– написав Шмигаль.
Минуле засідання РНБО
- Раніше ЗМІ повідомляли, що наступне засідання заплановане на 9 квітня.
- Йшлося про те, що Рада нацбезпеки хоче продовжити обговорення санкції проти контрабандистів. Крім того, РНБО мала обговорити обмеження проти бенефіціарів конвертаційних центрів.
- Втім засідання минулої п'ятниці не відбулося. Ймовірно, це було пов'язано із робочими поїздками президента Володимира Зеленського на передові позиції ЗСУ на Донбасі.
- Останнє засідання відбулося 2 квітня. Тоді відомство додало у санкційний список 10 осіб, яких вважають головними контрабандистами України.