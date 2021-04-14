РНБО готується до нового засідання, – ЗМІ

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На четвер, 15 квітня, заплановане засідання Ради нацбезпеки і оборони. На ньому, найімовірніше, планують розглянути стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Джерело:

"Українська правда"

Принаймні таку інформацію оприлюднили у ЗМІ. За даними джерел, план засідання наразі ще формується.

Тим часом Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з Україною

Тим часом на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Відтак, на найближчому засіданні її мають розглянути

Що це за стратегія

Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку оборонно-промислового комплексу. З урахуванням усіх актуальних загроз, пише у своєму телеграмі голова уряду Денис Шмигаль.

Серед важливих акцентів стратегії:

  • запровадження стандартів НАТО,
  • корпоратизація підприємств ОПК,
  • імпортозаміщення критичних матеріалів,
  • підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.

В уряді прагнуть, аби ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з експертами.

Затвердження такої Стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва,
– написав Шмигаль.

Минуле засідання РНБО

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що наступне засідання заплановане на 9 квітня.
  • Йшлося про те, що Рада нацбезпеки хоче продовжити обговорення санкції проти контрабандистів. Крім того, РНБО мала обговорити обмеження проти бенефіціарів конвертаційних центрів.
  • Втім засідання минулої п'ятниці не відбулося. Ймовірно, це було пов'язано із робочими поїздками президента Володимира Зеленського на передові позиції ЗСУ на Донбасі.
  • Останнє засідання відбулося 2 квітня. Тоді відомство додало у санкційний список 10 осіб, яких вважають головними контрабандистами України.