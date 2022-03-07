В РНБО показали список номерів, які телефонують українцям та поширюють дезінформацію

Російський окупант використовує різну зброю у війні проти України. Ворог намагається здобути перевагу завдяки пропаганді та дезінформації.

Окупанти використовують номери українських операторів

Українців закликають бути обачними та не довіряти російським та проросійським диверсантам.

Це важливо Як передати інформацію про ворога та чинити опір: запрацював спеціальний сайт

Окупанти використовують номери українських операторів і телефонують людям. Ворог намагається поширити дезінформацію.

Через це в РНБО склали список номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям.



Список номерів, які телефонують українцям і поширюють дезінформацію / РНБО

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