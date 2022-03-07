РНБО просить здавати телеграм-канали, які поширюють "русскій мір" і Z-символіку
Від початку війни Росії проти України російські пропагандисти почали масово використовувати новостворені талеграм-канали. Їх вирізняє літера Z, яку використовують у назвах та в інших варіаціях.
Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО. Причина такого кроку проста: телеграм-канали – дуже популярні саме в Україні та Росії.
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Відсутні реальні можливості блокувати Telegram
Крім того, готуючись до війни та очікуючи на санкції, російські пропагандисти звернули увагу на відсутність реальних можливостей блокування Telegram, навіть від "Роскомнадзору",
– зазначили у Центрі протидії дезінформації.
Переважну більшість таких каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій збройних сил Росії. Окремі – авторства російських військових кореспондентів.
Телеграм-каналами користується російська розвідка
Telegram також використовує російська розвідка, аби відстежувати техніку ЗСУ та корегувати ракетно-артилерійський вогонь.
Що робити, якщо ви побачили такий телеграм-канал Мовиться передусім про різні інтерпретації використання символу Z ( "руZZкие", "время Z" тощо), повідомте про це у @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel