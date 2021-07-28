РНБО розгляне питання тарифів на електроенергію, – Зеленський

Ціни на електроенергію в Україні з 1 серпня не зростатимуть. Такі чутки Володимир Зеленський назвав фейковими. Натомість питання тарифів розглядатиме РНБО.

Про це український президент заявив 28 липня під час пресконференції. Він наголосив, що владі потрібно зробити все, аби тарифи не підіймалися.

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Зеленський запевнив, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей не будуть вищими. Мовляв, коли говорять протилежне, то сильно підміняють поняття. Адже наразі мовиться про зростання цін для підприємств, а не для суспільства. Українцями вже незабаром повідомлять про всі ухвалені рішення.

Зеленський: Сюрпризів не буде

Глава держави додав, що попросив винести питання тарифів на електроенергію на засідання РНБО, яке відбудеться ще до кінця липня. За його словами, це допоможе зрозуміти, що "з 1 серпня сюрпризів не буде".

Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривні. Тому РНБО розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій,

– підкреслив президент.

Раніше з'явилася інформація про те, що Кабмін хоче відкласти підвищення тарифів на електроенергію для населення до 31 серпня. За таких умов, до початку осені для учасників відповідного ринку діятиме тариф на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину.

Що кажуть про тарифи у нацрегуляторі

Напередодні ймовірне зростання тарифів на електроенергію прокоментував голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Він наголосив, що цього не оминути: влада вирівнюватиме їх для промисловості та населення. Іншого сценарію, за словами посадовця, немає.



Тарифи на електроенергію, які діятимуть до 1 серпня / Інфографіка 24 каналу