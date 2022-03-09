В РНБО розповіли, як опозиція протистоїть Путіну в Росії

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про факти незгоди народу Росії з політикою Володимира Путіна, зокрема щодо війни з Україною.

Йдеться про російський молодіжний опозиційний рух "Весна", що базується у місті Санкт-Петербург. Рух, що об'єднує молодь, незгодною з політикою Кремля, оголосив про початок кампанії за імпічмент Володимиру Путіну.

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Молоді активісти впевнені, що глава Кремля порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків.

Зокрема, вони пропонують звертатися до російських депутатів та сенаторів Державної Думи РФ з метою домогтися від них ініціювання відповідної процедури звільнення Путіна з посади президента Росії.

Головною думкою найбільш активної частини російського суспільства є те, що Володимир Путін веде свою країну до прірви і більше не може виконувати свої обов'язки президента країни.

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