РНБО ухвалила рішення про заборону переводити медиків у піхоту

В Україні заборонять переводити людей із медичною освітою до піхоти. Аби це сталося, на період воєнного стану розроблять додаткову нормативно-правову базу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний указ Володимира Зеленського на сайті Офісу президента.

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Що відомо про рішення РНБО

Володимир Зеленський указом від 5 грудня 2024 року ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період", згідно з яким Кабінету міністрів дали низку доручень.

Відтепер уряд має розробити додаткове нормативно-правове врегулювання "встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані із медичною практикою (службою)".

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки й оборони України,

– йдеться в указі.

Водночас правила не стосуватимуться у разі призначення, яке здійснюватимуть за власним бажанням людини.

Нагадаємо, що незадовго до цього кілька українських нардепів повідомляли про те, що військових медиків почали переводити до піхоти, зокрема про це сповістили Олексій Гончаренко та Анна Скороход, обурюючись, що людей, які рятують життя нашим військовим, переводять в штурмовики.