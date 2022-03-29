У РНБО висловилися про використання російськими пропагандистами символів Z і V
Джерело:Цент протидії дезінформації
Російські окупанти взяли собі за символи літери Z і V. Це лише продовження їхньої практики використання в патріотичному вихованні історичних пам'яток.
Таку думку висловили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
До теми У Німеччині штрафуватимуть осіб, які використовують символ російських окупантів "Z"
Фальсифікація історії
Російському менталітету завжди було притаманне фальсифікувати історію та видавати її у вигідному для себе ракурсі.
Кожна більш-менш значуща подія як російської, так і радянської історії "підганялася" під світогляд і дії "вождів" того чи іншого часу,
– додали в РНБО.
Як приклад навели "георгіївську стрічку".
Російська істерія навколо Z та V
У Росії літери Z та V використовують для позначення військової техніки. У країні навіть проводять ребрендинг, де звичайні літери "З" замінюють на "Z".
Натомість українські та закордонні компанії від цих символів відмовляються.
Цікаво – росіян карають за літеру Z на авто: