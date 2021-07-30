Ахметов, Суркіси, Бойко: як РНБО каратиме олігархів, якщо ті підвищуватимуть тарифи

У разі загрози нацбезпеці РНБО розглядає можливість введення санкцій проти українських олігархів. Мовиться про тимчасові адміністрації на їхніх підприємствах.

У РНБО схвильовані через те, що в Україні проявляються тенденції монополізації енергетичної галузі. Секретар відомства запевняє, що держава буде протидіяти цьому у разі загрози. Про це говорили на першому виїзному засіданні РНБО 30 липня.

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В Україні можлива монополія на електроенергію

За словами Олексія Данілова, в Україні майже всі енергетична розподільча мережа в руках у невеликої групи людей, чиї імена ні для кого не секрет: Ахметов, брати Суркіси, Новинський, Боголюбов, Григоришин, Льовочкін, Коломойський та громадянин Росії Воєводін.

На сьогоднішньому засіданні РНБО обговорювали методи боротьби з монополією.

Ми на сьогоднішній день розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій у разі необхідності, у разі загрози національній безпеці та обороні,

– повідомив Данілов.

Також секретар Ради нацбезпеки заявив, що сьогодні на засіданні ухвалили рішення про заборону підвищувати ціни на електроенергію для вразливих груп населення.

Монополія в газовій сфері

Данілов розповів, що у газовій сфері в Україні тотальна монополія, бо 70% газу належить компанії Фірташу. За дорученням РНБО, Кабінет міністрів проведе перевірку цієї компанії для того, щоб "діяти відповідно до чинного законодавства".

Окремо РНБО звернула увагу на те, що за останній час держава втратила 16 920 кілометрів газорозподільчих мереж. Вони перейшли у приватну власність. Відомство розслідуватиме, як і чому так сталося.