У РНБО зібрали низку фейків та вкидів Росії за день

Росія продовжує інформаційну війну, створюючи все нові й нові фейки. Зокрема, країна-окупант намагається звинуватити нашу державу у використанні фосфорних боєприпасів та в нібито плануванні наступу на Донбас.

РНБО зібрала нові фейки, які з'явилися на Росії 25 березня. Зокрема, росіяни поширюють вигадки про Рівненську АЕС, використання заборонених боєприпасів Україною та нібито секретні документи про наступ на окупований Донбас.

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Нові російські фейки

На Росії з'явився новий фейк про те, що нібито Україна примусово утримує російських атомників на Рівненській АЕС. Цинізм країни-окупантки вражає – цю "інформацію" вони надіслали до МАГАТЕ.

Росія використовує у війні проти України різні заборонені боєприпаси, зокрема, фосфорні та касетні бомби. Однак у цих обстрілах там звинувачують Україну. Усе як завжди.

Російське міноборони, яке вже розповідало про "лабораторії" з розробки біологічної та хімічної зброї в Україні, відзначилося новим фейком. Там переконують, що вони начебто перехопили "секретні документи", у яких ідеться про те, що Україна буцімто готувала наступальну операцію на тимчасово окуповані території Донбасу, яка мала розпочатися ще 22 січня цього року.

Та документи, які опублікували на Росії, передбачають не реалізацію наступу, а формування зведених підрозділів для проведення ротації українських військових.

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