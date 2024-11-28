МЗС України розкритикувало Фіцо за намір відвідати Москву 9 травня та нагадало факти

Скандальний прем'єр-міністр Словаччини висловив обурливе бажання відвідати "побєдобєсіє" у Москві 9 травня. На це різко відреагували в Україні, розкритикувавши потенційний візит до Путіна.

Також нагадали про реальні втрати за часів Другої світової війни, опираючись на статистику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Як відреагували в МЗС України на наміри Фіцо

Георгій Тихий нагадав, що агресією проти України Кремль повністю розтоптав пам'ять про Другу світову війну та боротьбу з нацизмом. Таким чином, на думку речника, він втратив моральне право позиватися взагалі на спадщину перемоги, і це "факт, який варто усвідомлювати".

Представник відомства зауважив, що Україна брала активну участь у боротьбі проти нацизму і заслугу нашої країни у цій перемозі не можна применшувати, хоч Росія багато років намагалася вкрасти та монополізувати її, і це образа для мільйонів українців, і для тисяч сімей, які втратили своїх близьких у цій страшній війні.

Цю образу Путін давно завдав Україні, нам це відомо, але ми закликаємо усіх наших партнерів і всіх європейських лідерів пригадати факти, які полягають в тому, що взагалі-то у Другій світовій війні, згідно зі статистикою, загальні втрати невідомі, але оцінюються від 50 до 70 мільйонів людей, і від 8 до 10 мільйонів людей загиблих це українці,

– заявив Тихий.

За його словами, на той момент це була майже чверть населення України. І у 1944 році кожен третій військовослужбовець Червоної армії був вихідцем з території України – у піхотних частинах і з'єднаннях першого і четвертого українських фронтів українці становили 60 – 80 відсотків.

"Тому в нас питання, а що це за відзначення лише в Москві й ігнорування ролі України у Другій світовій війні. Так може тоді варто заїхати перед Москвою у Херсон, Запоріжжя, Харків, Київ, у ті міста, якими війна Друга світова прокатилася спочатку з заходу на схід, а потім зі сходу на захід", – різко наголосив речник.

Нагадаємо, напередодні Роберт Фіцо підтвердив, що у травні 2025 року відвідає Москву, наголосивши на важливості "історичної правди". На святкування 9 травня він приїде з офіційним візитом на запрошення президента Росії Владіміра Путіна.