Подякував за ліквідацію USAID: словацький прем'єр Фіцо написав листа Маску

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче знати, як в його країні використовувалися кошти організації USAID. Із відповідним проханням він звернувся до мільярдера та представника адміністрації Дональда Трампа у своєму листі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Фіцо у Facebook. Прем'єр Словаччини назвав Маска "міністром" та подякував за ліквідацію USAID.

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Роберт Фіцо звернувся до Ілона Маска

Словацький прем'єр-міністр зазначив, що USAID відправляла до Словаччини гроші, за допомогою яких відбулося "деформування політичної системи" та начебто підтримувалися деякі політичні партії.

Фіцо просить надати доступ до інформації про кількамільйонну фінансову підтримку, що надавалася неурядовим організаціям, ЗМІ та окремим журналістам у Словаччині. У листі посадовець також пропонує Ілону Маску зустріч.

Тема неправомірного використання іноземних коштів у Словаччині у невигідному становищі частини політичного спектра настільки серйозна, що я готовий особисто зустрітися, а також обговорити інші взаємовигідні проєкти для словацько-американських відносин,

– написав Роберт Фіцо.

Призупинення роботи Агентства USAID

Адміністрація Дональда Трампа проводить аудит Агентства США з міжнародного розвитку USAID, через що надання міжнародно допомоги призупинене. Президент Сполучених Штатів нібито хоче взагалі закрити організацію, підозрюючи, що вона в шахрайський спосіб використовувала кошти платників податків. Трамп не надав підтверджень, але відомо, що Агентство часто фінансувало зовсім непотрібні проєкти.

Однак нещодавно суд у США на деякий час відновив роботу USAID та дозволив працівникам повернутися на роботу.