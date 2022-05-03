Робітники саме сідали в автобус після зміни: жахливі наслідки удару по Авдіївському коксохіму

3 травня російські загарбники обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. У результаті обстрілу загинули щонайменше 10 людей, ще 15 людей поранено.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що є десятки загиблих та поранених. Втім, інформація щодо постраждалих внаслідок удару по коксохімічному заводу в Авдіївці, буде уточнюватися, і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Наразі Національна поліція задокументувала жахливі наслідки удару.

До теми Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму: щонайменше 10 загиблих, 15 поранених

Жахливі наслідки удару по Авдіївському коксохіму

За словами Кириленка, росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники,

– йдеться у повідомленні.

Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС.

Працівники поліції зібрали докази чергового цинічного воєнного злочину російської армії. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області.

Зазначається, що розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками статті 438 Кримінального кодексу України, здійснюватиме Служба безпеки України. Слід зауважити, що ця стаття містить порушення законів та звичаїв війни.

Жахливі наслідки удару по Авдіївському коксохіму / Фото Нацполіції

Робітники саме сідали в автобус після зміни / Фото Нацполіції

Росіяни завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу / Фото Нацполіції

Місце удару по Авдіївському коксохіму / Фото Нацполіції

Авдіївський коксохім: що відомо

Цей завод – найбільше коксохімічне підприємство в Європі. Розташований коксохім в Авдіївці, яку зараз обстрілюють окупанти.

Основна продукція, яку випускає коксохімічний завод – це доменний кокс, який використовується у металургії.

На частину Авдіївського коксохімічного заводу припадає 23% доменного коксу в Україні. Загалом він випускає 31 вид продукції.

На коксохімічному заводі працюють майже 4 тисячі людей.

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