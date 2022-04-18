Роблять все можливе, – Залужний про підтримку оборонців Маріуполя

Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Збройні Сили Україні дають відсіч російським загарбникам як у воді, так і на суші.

Про це 18 квітня розповів Головнокомандувач української армії Валерій Залужний, підсумовуючи результати двомісячної оборони країни.

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ЗСУ борються за Маріуполь

Залужний повідомив, що попри чутки, спровоковані російською пропагандою, армія України робить усі можливе. аби відбити Маріуполь.

Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міст,

– прокоментував він.

Він додав, що одна із наших невеликих перемог – знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська, що зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко додав, що українські захисники продовжують тримати оборону у зруйнованому місті. Попри те, що окупанти оголосили про "коридор для здачі в полон", військові не збираються завершувати боротьбу.

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