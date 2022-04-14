"Роблю це заради перемоги": нове потужне відео про українських захисників

Українські захисники щодня мужньо протистоять російському ворогу, ризикуючи власними життями. Безліч людей питаються воїнів "навіщо їм це", на що ті відповідають "заради Перемоги".

Про відважних солдатів поширюють чимало відео та фото. Одне із таких сьогодні опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

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Хлопці й чоловіки ризикують життям, втрачають здоров'я і надовго залишають рідних. Вони рятують цивільних, надають допомогу слабким і нищать ворога без жалю. Все це – заради Перемоги!

Нас часто питають: навіщо ми робимо це?… Військовослужбовці, які звільняли тимчасово захоплені міста і села, відповідають на це питання просто, без зайвого пафосу: "Я роблю це заради Перемоги",

– підкреслили в Генштабі.

Дивіться нове відео про українських захисників:

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