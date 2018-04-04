Робот Софія знялася для журналу Cosmopolitan: яскраві фото

Робот Софія прикрасила обкладинку березневого номера журналу Cosmopolitan India. Для стильної зйомки її одягли в сукню індійського дизайнера Танії Хануджі.

"Намаст, Індіє, я – Софія, найбільш просунутий робот-гуманоїд у світі", – скала вона у короткому ролику.

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Допис, поширений Cosmopolitan India (@cosmoindia) 11 Бер 2018 р. о 8:29 PDT

Допис, поширений Cosmopolitan India (@cosmoindia) 11 Бер 2018 р. о 10:36 PDT

Допис, поширений Sophia (@realsophiarobot) 2 Кві 2018 р. о 2:15 PDT

Березневий випуск Cosmopolitan India отримав дві обкладинки: крім робота для журналу знялася індійська актриса Сонам ​​Капур.

Хто така робот Софія?



Робот Софію створено гонконгської компанією Hanson Robotics. Всього в світі існує 12 роботів, на її подобі. Найвідоміший з них отримав громадянство Саудівської Аравії в 2017 році.