Грають на руку не лише ворогу, – комбат відповів, як зміна погоди впливає на роботу БпЛА

При несприятливих погодних умовах інтенсивність застосування безпілотних систем знижується. Однак Сили оборони вже навчились, як правильно їх використовувати.

Крім того, через зміну погоди не лише росіяни можуть налагодити певні моменти, а й українські військові. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що окупанти мають тактику плавучого наступу, росіян на найгарячіших відтинках не меншає.

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Як зміна погоди впливає на роботу БпЛА

Командир батальйону пояснив, що під час вітряної погоди процеси фізики обманути неможливо. Водночас осінь 2024 року є вже третьою за час повномасштабної війни, тому Сили оборони України вже звикли, як правильно працювати з безпілотними системами різного типу, тобто ударного та розвідувального, за несприятливих погодних умов.

Наші безпілотники будуть перебувати у повітрі, на жаль, так само як і у ворога. Однак БпЛА є невід'ємною частиною бойових дій. Звісно, що погодні умови впливають на інтенсивність та якість застосування, але ворога ми бачимо і вночі, і вдень,

– зазначив Федоренко.

За словами командира батальйону, все залежить від того, як далеко українські військові можуть бачити противника та працювати по ньому безпілотниками на випередження.

Росіяни будуть користуватись несприятливою погодою, але вони грають на руку не лише ворогу, а й нам. Завдяки цьому ми можемо посилити деякі моменти,

– наголосив Федоренко.

Однак, на жаль, ворог за несприятливих погодних умов зможе зберігати високоінтенсивні бої, тому що окупанти на більшості відтинках застосовує тактику плавучого наступу живою силою. Командир батальйону зауважив, що інколи здається, що її в росіян нескінченна кількість.

"Знищили роту, йде наступна, знову знищили і знову йдуть. Вони це роблять, адже більшість техніки, яка опиняється на лінії боєзіткнення, ми знищуємо або пошкоджуємо об'єднаним вогневим впливом", – розповів Федоренко.

Цікаво! Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що українські військові навчилися знищувати російські розвідувальні дрони власними недорогими засобами. Натомість росіяни почали встановлювати додаткові камери заднього огляду на свої безпілотники, щоб захистити їх від українських зенітних FPV-дронів.