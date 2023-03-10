Покращили статистику ЗСУ: у Росії партизани знищили бойовий літак окупантів

Російські партизани допомагають ЗСУ завдавати окупаційній армії втрат. Зокрема, вони нещодавно спалили ворожий літак.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці легіону "Свобода Росії". Літак спопелили на авіабазі, що розміщена в глибокому тилу ворога.

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Партизани спопелили російський літак

У ніч на 10 березня 2023 року під Владивостоком партизани спалили бойовий літак.

"Нічого не сталося" на авіабазі "Центральна Кутова" в місті Артем Приморського краю, де базується 22 гвардійський авіаполк ПКС РФ,

– мовиться у повідомленні.

Борці проти режиму Путіна додали, що об'єктом "майже ритуального спалення" став бойовий літак Су-27.

"Автори поліпшення статистики ЗСУ надіслали нам відповідне відео. Приморські партизани?" – підсумували в "Свобода Росії".

Партизани спалили літак окупантів: відео

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Партизани приготували багато подарунків для Курської області

Борці проти режиму Путіна нещодавно звернулись до жителів Курської області. Насамперед до тих, яких змушують будувати укріплення для путінської армії.

Ми приготували дуже багато подарунків, тому настійливо рекомендуємо – не виходьте на роботу наступні 2 тижні, саботуйте роботу. А краще приєднуйтесь до нас, будемо разом боротися за свободу Росії,

– заявили вони.

На відео можна побачити, що біля ніг партизанів лежать міни, а також невеликий зелений ящик – ймовірно, з боєприпасами.

Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає чималих втрат. Станом на ранок 10 березня ЗСУ ліквідували майже 157 тисяч загарбників. Також українські бійці спопелили чимало їхньої техніки, зокрема: