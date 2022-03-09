Робота в Польщі: куди влаштуватися українкам і які вакансії найпопулярніші

З початком війни до Польщі виїхали понад мільйон біженців. Попит на українок у сфері працевлаштування тільки збільшується.

Оскільки на тлі агресії Росії чоловіки масово почали повертатися з-за кордону, аби захищати свою державу, змінилися особливості роботи для громадянок України в Польщі. Чи легко працевлаштуватися та які вакансії зараз найпопулярніші в ефірі 24 каналу розповіла директорка Департаменту агенції працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

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Які вакансії для жінок доступні в Польщі

Польські роботодавці намагаються зробити вакансії, на яких працювали раніше чоловіки, доступнішими для жінок. Кількість роботи зменшують або спрощують, щоб була можливість і працювати, і доглядати за дітьми.

Як розповіла експертка, роботодавці зацікавлені в тому, щоб працевлаштувати українок. Тому можуть запропонувати вакансії:

в галузі харчової промисловості;

на заводах щодо виготовлення деталей для телевізорів, електроніки;

на складах одягу;

в готельно-ресторанній сфері;

в логістиці.

Також попит є і у сфері менеджменту – HR-менеджементу і продажів. Компанії шукають працівників навіть без знання польської мови, однак із англійською.

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Чи є попит серед українок і як змінилися вподобання

Роботодавці у Польщі розуміють, що люди приїжджають в різному емоційному стані і перший тиждень приходять до тями. Після цього приблизно 70% з них починають шукати роботу.

Джоболда розповіла, що раніше жінки обирали роботу на логістичних складах, зокрема на пакуванні простих деталей, одягу.

Однак зараз набирають популярності підприємства харчової промисловості або ж підприємства з виготовлення будівельних матеріалів.

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Як шукати роботу в Польщі

Зауважимо, якщо ви хочете знайти роботу в Польщі, варто звернутися до агентств з працевлаштування. Також ви можете спробувати працевлаштуватися самостійно, знайшовши інформацію на цих сайтах:

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