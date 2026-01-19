"Привеземо додому багато гарних рішень": чим дивуватиме Український дім у Давосі

19 січня Український дім у Давосі відкриває свої двері для дискусій в рамках Всесвітнього економічного форуму. Вони стосуватимуться питань щодо інвестицій, української енергетики та бізнесу.

Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Українського дому в Давосі Уляна Хром'як, зауваживши, що світ зараз справді зацікавлений в Україні та її пропозицій для партнерів. Вже завтра, 20 січня, відбудеться підписання важливих угод для нашої країни.

Дивіться також Яку таємничу зброю могли використати США під час операції у Венесуелі

Чим дивуватиме Український дім у Давосі?

2026 рік – вже є 8 роком Українського дому у Давосі. За словами виконавчої директори, цього року будуть дискусії про безпекові рішення, культуру, інвестиції та енергетику. Панельна дискусія – сталий мир. Важливо, що цього річ до Українського дому долучився уряд України. В такий спосіб вони виступлять як одна команда, яка відстоює інтереси України. Зокрема, мовиться про якісні гарантії безпеки.

Цього року ми підпишемо угоди, спрямовані на інвестиції у відновлення України. Вони допоможуть нашій державі, зокрема, в енергетичному секторі. Мене дуже тішить, що вони будуть на благо Україні. Це не просто конференція – ми привеземо додому багато гарних рішень,

– наголосила вона.

Дуже важливо, що Український дім у Давосі співпрацює з українськими ветеранами, які цього року відвідають форум. Багато з них у цивільному житті є бізнесменами, тому вони поділяться своїм досвідом з представниками бізнес-середовища.

В такий спосіб Україна доводить своїм партнерам – у нашій країні є рішення, Україна постійно тестує щось нове не лише у військові сфері, а й у сфері бізнесу.

Ми тут, щоб не просити, а пропонувати рішення міжнародній спільноті. Вже завтра у нас буде дискусія про те. що Україна може запропонувати світу у безпекових та інноваційних рамках,

– підкреслила Хром'як.

Вона додала, що зараз зацікавленість інших країн до України є дуже висока. Сьогодні виконавча директорка вже дала кілька інтерв'ю міжнародним журналістам, які розпитували про оборонну промисловість у нашій країні та розвиток нових технологій.

Довідка. Український дім у Давосі бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Цього року він проходить з 19 до 22 січня. Організація має на меті зібрати високопосадовців уряду, бізнес-лідерів, інвесторів, політиків та представників ЗМІ для проведення програми дискусій на високому рівні.

Детальніше про роботу Українського дому у Давосі минулих років: