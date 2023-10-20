В Україні перевірили 100% ВЛК: які порушення виявили

В Україні перевірили усі ВЛК і в багатьох із них зафіксували порушення прав людини. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що саме не так з українськими ВЛК.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що до інституції регулярно зверталися заявники щодо обурливих порушень прав, пов'язаних із роботою ВЛК. Лиш від початку 2023 року вже надійшло 1 093 таких звернення.

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Моніторинг ВЛК розпочався з 2022 року

Дмитро Лубінець розповів, що моніторинг ВЛК розпочався ще з 2022 року і продовжився у 2023-му. Загалом робота з моніторингу діяльності ВЛК була організована у двох напрямках:

ВЛК територіальних центрів комплектування;

Госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.

Працівники Офісу перевірили 100% ВЛК, здійснивши 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів. Були охоплені всі області, зокрема прифронтові. Загалом було перевірено роботу 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів.

За словами омбудсмана, у серпні вже були зафіксовані позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак порушення все ж були й вони негативно впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних.

Які проблеми виявили під час перевірки ВЛК

За словами Лубінця, була виявлена низка проблем, які стосуються дотримання прав людини. Окремі з них: