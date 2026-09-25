Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 25 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

нова хвиля російського терору проти цивільних українців;

удари по російських НПЗ у Пермі, Новошахтинську, Ульяновську та інших регіонах, а також про ураження заводу концерну "Алмаз-Антей";

аналіз бойових дій на Харківщині;

історичне десантування НРК у тил росіян під час операції "Вівальді";

успішні контратаки Сил оборони на найбільш проблемних ділянках фронту.

Текстову версію огляду подій 25 вересня від Андрія Дрозди читайте на 24 Каналі.

Масовані атаки РФ і відповідь України

Сьогодні росіяни і вночі, і вдень атакували багато наших міст і регіонів реактивними дронами.

Було запущено близько трьохсот безпілотників лише за ніч, фактично до ранку.

У Печерському районі Києва дрон влетів у житловий будинок, там загинув 14-річний підліток.

Фото – ДСНС

У наступні години ворог завдав нових ударів по столиці України. На жаль, є жертви серед цивільних.

Російський терор триває. Про жодне перемир'я чи зупинку таких атак наразі мова не йде.

Удари по російських НПЗ: дизелю все менше

Наші військові продовжують бити по різноманітних цілях на території ворога. Росіяни заявляють, що їх атакувало понад шістсот безпілотників цієї ночі.

Президент Зеленський опублікував відео, де йдеться про удари по НПЗ, по нафтопереробці на території Росії. Зеленський написав, що за добу є ураження у Башкортостані та Самарському регіоні, були влучання і в Чорному морі.

Російське зло не залишиться без відповіді – дивіться відео:

Зеленський наголосив, що ми повертаємо війну туди, звідки вона прийшла, і наближаємо мир для України. Він також сказав, що вже 45% виробництва дизелю в Росії вибито українськими ударами. За його словами, не йдеться про самоціль руйнувати об'єкти, а про відповідь на те, що Росія фінансує війну через нафту й б'є по енергетичних об'єктах України.

У Пермі горить великий НПЗ. Це справді значний завод, який у нормальних умовах переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Він належить "Лукойлу".

На відео і фото видно кілька місць загоряння, тобто прилетіло в різні установки, сховища та вузли. Завод велетенський, тому одним ударом його не обійдеш, потрібна була масована й системна атака, що, очевидно, і сталося. Є висока ймовірність, що завод зупиниться, а можливо, і надовго.

Перм осіння / Фото – Соцмережі

В Ульяновську горів завод "Іскра", який входить до російського концерну "Алмаз-Антей" і пов'язаний із виробництвом систем ППО та різноманітного озброєння. OSINT-ери нарахували близько десяти ударів важких дронів, які подолали близько 900 кілометрів, щоб атакувати це підприємство.

Завод "Іскра" спеціалізується на виробництві електронної компонентної бази: напівпровідникових елементів, транзисторів, діодів, діодних модулів та іншої продукції.

Ця продукція використовується в російських ракетах, зокрема в крилатих ракетах, авіаційних ракетах Х-59, а також у ЗРК "Панцир". За даними OSINTHarbor, щонайменше десять ударних дронів влучили по стратегічно важливому оборонному підприємству ворога. Це дуже крутий результат.

Серед інших операцій цієї ночі варто окремо відзначити удари по окупованому Луганську. Там згорів гіпермаркет під назвою "Стройцентр" — фактично вкрадений росіянами "Епіцентр". Подібні ситуації вже відбувалися і в Донецьку, і в Макіївці, де окуповані "Епіцентри" були знищені. Тут теж були повторні детонації, схоже, об'єкт використовували як склад чогось легкозаймистого.

Відповідь на російські атаки по залізниці та інфраструктурні ризики

Україна наршеті почала відповідати на удари росіян по нашій залізниці дзеркально. З'явилася новина про те, що електровоз і перший вагон пасажирського поїзда №66 Москва – Тольятті були уражені й пошкоджені внаслідок, як пишуть росіяни, зовнішнього втручання на перегоні Рачейка – Білошейка в Самарській області.

Деталей про характер цього втручання росіяни не дають, але інформація надійшла від Куйбишевської залізниці та місцевого губернатора Федорищева.

Було зупинено рух поїздів, графік змінили ще для кількох рейсів Москва – Самара. Можна припустити, що це був керований дрон, який влучив у електровоз, адже саме так росіяни атакують наші локомотиви й вагони.

Також є інформація, що Міністерство інфраструктури України хоче перенести пункти пропуску на кордоні на територію сусідніх країн через російські обстріли. Ведеться робота з Польщею, Молдовою та іншими державами, щоб ці пункти працювали спільно вже там. Це може зменшити ризики прямих ударів дронами, хоча не факт, адже дедалі частіше лунають повідомлення, що Росія може готувати удари вже по території країн ЄС.

Ситуація на Харківщині – що по "котлу"

Російська пропаганда говорить, що окупантам нібито вдалося зайти і закріпитися в Білому Колодязі, а між Великим Бурлуком та іншими селами нібито утворилася ще одна "клешня", яка з'єдналася в якийсь "котел", де, за їхніми фантазіями, перебувають до тисячі українських військових.

Це абсолютна дурня. За нинішньої тактичної ситуації, дронового панування в небі та наявності НРК такі операції вже просто неможливі.

Росія придумала оточення, якого не існує / Скриншот карти DeepState

Крім того, росіяни так і не змогли підтвердити своєї надійної присутності в Білому Колодязі, хоча їхнє Міноборони заявляло про окупацію цього населеного пункту.

Цікаво, що у межах цього нібито "котла" діє українська техніка. Час від часу росіяни самі показують, як атакують український танк чи автомобіль, який туди заїжджає.

Це означає, що там є доступ до паливно-мастильних матеріалів і там їздить техніка, а отже, сама заява про існування "котла" не витримує критики.

Лиманський напрямок і операція "Вівальді"

На Лиманському напрямку розгортається операція "Вівальді". Англомовні оглядачі пишуть, що продовжується просування українських військ. Оглядач AMK Mapping констатує, що Сили оброним повністю відновили контроль над селом Діброва в районі Лимана. Це важливе село біля Сіверського Донця на північному краю річки.

Біля Ямполя тривають українські контратаки. Також відновлено повний контроль над Лиманом. Росіяни майже десять місяців намагалися активно захоплювати це місто, і майже половина його території була сірою зоною. Крім того, відновлено контроль над Пискунівкою — це вже Слов'янський напрямок, інший берег Сіверського Донця.

Контроль над Пискунівкою відкриває нові можливості для ЗСУ / Скриншот карти DeepState

Це означає, що українські військові проводять паралельні контратаки по обидва боки Сіверського Донця. У випадку Пискунівки росіян відганяють фактично від Миколаївки — важливого міста, де розташована Слов’янська ТЕС. За Пискунівку бої тривали близько трьох місяців. Далі на черзі Крива Лука, яку теж треба очищати від ворога.

Також з Лиманського напрямку маємо історичні кадри від Третього армійського корпусу, який показав момент десантування НРК — наземних роботизованих систем — на полі бою. Таке відбувається вперше в історії воєн: НРК десантують із важких бомберів-безпілотників.

Бойові роботи-десантники на службі Сил оборони – дивіться відео:

Під час операції «Вівальді» окупантів уперше в історії атакували "Грифони" — важкі бомбери Третьої штурмової, які десантували НРК-камікадзе більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожого тилу.

Цей технопрорив зафіксували камери роботів. Там, де ворог не чекав, з'явилися і двохсоті, і трьохсоті солдати РФ. Унікальну тактику глибокого ураження створили з нуля бійці підрозділу ударних НРК NC-13 за підтримки дронів Третьої штурмової.

Південь фронту: Новопавлівський та Оріхівський напрямки

Українські війська за всіма ознаками продовжують просування за річку Вовча в районі Дачного, за річку Мокрі Яли в районі Комара, а південніше, де протікають Янчур і Гайчур, також є зміни.

Росіяни дуже активно бомбардують район Дачного — це стик областей, межа Донеччини та Дніпропетровщини. Це означає, що українські війська продовжують просуватися в напрямку Зеленого Кута та Олексіївки, зрізаючи фланг біля траси Запоріжжя – Донецьк.

Українські війська мають успіхи на проблемній ділянці фронту / Скриншот карти DeepState

Поруч, у районі Комара, по інший бік траси відбуваються аналогічні процеси, що може свідчити про вихід на важливі рубежі перерізання рокадних доріг, які ведуть у район Великої Новосілки.

Стосовно Оріхова ситуація складніша, оскільки ворог наблизився до міста із флангів. Це ще не повністю відображено на карті Deep State. Район Новоандріївки, Новопавлівки — це зараз район боїв, і російська піхота тут присутня. Так само ворог намагається через Малу Токмачку і Новоданилівку тиснути на Оріхів.

Завдання зараз — стабілізувати фланги навколо Оріхова, зокрема вибити ворога з району Новоандріївки. Це ключова проблема на цьому напрямку.

Огляд подій війни 25 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: