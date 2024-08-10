Роботи-собаки на фронті: Україна використовує новітні технології для розвідки та розмінування

Україна продовжує залучати все більш новітні технології для війни проти Росії. Нещодавно стало відомо, що Україна почала використовувати на фронті роботів-собак.

Їхнім основним завданням є спостереження за російськими позиціями. Також вони можуть виявляти міни та перевозити до семи кілограмів вантажу.

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Що можуть роботи-собаки

Україна почала застосовувати роботів-собак у війні проти Росії. Нова розробка може замінити солдатів під час ризикованого спостереження за пересуванням російський військових, або виявлення мін.

Ця собака обмежує ризик для солдатів і збільшує оперативні можливості. Це основна функція собаки,

– наголосив оператор, який працює в британській компанії, що постачає військове обладнання.

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Також робот-собака може перевозити до семи кілограмів вантажу. Зарядку акумулятора вистачає на дві години безперервного користування.

До слова, саме дрони стали одним з ключових озброєнь у війні проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення, виробництво БпЛА вийшло на кардинально інший рівень. Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що наразі Україна не поступається, а можливо, навіть перевершує Росію за кількістю дронів.