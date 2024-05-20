Ворог вже двічі "взяв Роботине": в ОК "Південь" пояснили, яка ситуація там насправді

Російські пропагандисти вчергове написали, що буцімто ЗСУ "втратили контроль над населеним пунктом Роботине" у Запорізькій області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

До цього росіяни вже двічі повідомляли, що нібито Роботине перейшло "під їхній контроль", що теж було неправдою. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України – Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Роботиного склалася зараз

Плетенчук зазначив, що до початку великого вторгнення Росії Роботине – це було невеличке село у Запорізькій області на півтисячі населення.

"Тут можна провести аналогію з Кринками, які, мабуть, були таким самим маленьким населеним пунктом, і на якому вони (росіяни – 24 Канал) зупинилися і не можуть просунутися далі", – розповів речник.

Капітан зауважив, що російські військові безуспішно штурмували Роботине під час всього минулого тижня, коли вони посилили тиск. Проте минулої доби біля Роботиного взагалі штурмів не було.

Що стосується безпосередньо Роботиного, то вони його впродовж цього тижня у своїх етерах двічі "взяли", мабуть, вже третій, тому ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було,

– наголосив Плетенчук.

Водночас він підкреслив, що на ділянці біля Роботиного дуже складна ситуація, адже там фактично нічого від села не залишилося, й воно прострілюється фактично наскрізь з обох боків. Однак, за словами Плетенчука, російські загарбники Роботине не зайняли, і воно точно перебуває під вогневим контролем наших захисників, а росіян там нема.

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