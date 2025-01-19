Ворог мав відчути справжній штурм: деталі роботизованої наземної операції від бригади "Хартія"

На Харківському напрямку 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" вперше провела повністю роботизовану наземну операцію. Ворожа армія перший час не могла зрозуміти, що відбувається та панікувала.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що операція була дуже важлива, адже вона зберегла життя українських військових.

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Деталі роботизованої наземної операції від бригади "Хартія"

За словами кореспондентки, така операція вимагає злагодженості команди. Щоб керувати роботизованими системами на землі та безпілотними системами у повітрі, необхідно досконало це розуміти та усвідомлювати свої дії. Сама операція була штурмом, що завдавало додаткового тиску на противника.

Перший час росіяни не розуміли, що відбувається. Прориву людей не було, але були мінування та, власне, штурм. Така перша роботизована операція – це дуже серйозна річ, вона береже наших людей,

– наголосила Черненко.

Вона зауважила, що українські військові планують проводити такі штурми ще не один раз. За їхніми словами, майбутнє – це саме роботизовані операції.

Командир взводу наземних роботизованих комплексів 13-ої бригади НГУ "Хартія" з позивним "Хеппі" пояснив, що імітація штурму – це спеціальні хибні дії, які потрібні для того, щоб ввести окупантів в оману.

З одного напрямку дрони імітували штурм, росіяни спершу справді подумали, що їх штурмують. Однак це вже були не люди, а дрони-камікадзе, дрони з туреллю. Системи під'їжджають максимально близько до укриттів ворога, роблять засідки, а потім вибухають,

– наголосив він.

Всередині дрону є плата – "мозок" безпілотника, який допомагає оператору з керуванням. Оператор наземного дрона з позивним "Джес" сказав, що оператор є водночас і електриком, і техніком, якому постійно потрібно вдосконалювати свої навички.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає долучитись до збору за посиланням для технічного забезпечення підрозділу наземних роботизованих систем для виконання завдань з логістики, ураження і мінування. Зокрема, ремонт пошкоджених дронів в підрозділі "Хартії".

Черненко додала, що після імітації штурму міг розпочатись додатковий штурм, який би став неочікуваним для противника.